Прочитай и запиши,вставляя недостающие окончания. Символ Олимпиады-белый флаг с изображени..м пяти переплетённых разноцветных колец. Голубое кольц.. - цвет Европы, жёлт..- Ази.., чёрное- Африк.., зелен..- Австрали.., красное- ...
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Прочитай и запиши,вставляя недостающие окончания. Символ Олимпиады-белый флаг с изображени..м пяти переплетённых разноцветных колец. Голубое кольц.. - цвет Европы, жёлт..- Ази.., чёрное- Африк.., зелен..- Австрали.., красное- Америк.. . Эти кольц.. символизируют дружбу и сплоченность спортсмен.. пяти частей света земн.. шара. укажи падежи склоняемых частей речи. дополни правило о написании большой буквы в собственных именах существительных примерами из текста. какое окончание будут иметь в П.п. выделенные слова
Ответ(ы):
Гость:
Голубое кольцо цвет европы,желтое кольцо азии черное африки.зеленое австралии красное америки. эти кольца символизируют дружбу и сплоченность спортсмена пяти частей света земного шара
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