Решите дискриминантом (Только напишите пожалуйста полное решение а не короткое) X(в квадрате)-8х-84=0
Алгебра
Решите дискриминантом (Только напишите пожалуйста полное решение а не короткое) X(в квадрате)-8х-84=0
Ответ(ы):
Гость:
-8x-84=0 D=-4*1*(-84)=64+336=400 x1== - 6 x2== 14
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