Решите дискриминантом (Только напишите пожалуйста полное решение а не короткое) X(в квадрате)-8х-84=0

Алгебра

Решите дискриминантом (Только напишите пожалуйста полное решение а не короткое) X(в квадрате)-8х-84=0

Автор: Гость