Впиши те пропущенные единицы величин 320ц:100=320 45км:1000=45 2400дм:100=2400 150км:1000=1500 2600т:100=260 24т:1000=24 810ц:1000=81 628000кг:100=628 87000мм:100=87 26000см:100=260
Математика
Впиши те пропущенные единицы величин 320ц:100=320 45км:1000=45 2400дм:100=2400 150км:1000=1500 2600т:100=260 24т:1000=24 810ц:1000=81 628000кг:100=628 87000мм:100=87 26000см:100=260
Ответ(ы):
Гость:
1. Кг 2. метр 3. см. 4.дцм 5. центер 6. кг. 7. кг. 8. тонна 9. метр
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