Как найти грамматическую основу слово"леса"? Разбор по частям речи слово "бумагу"

Гость: Гость:

Грамматическая основа бывает только у предложения. У слова есть основа слова. В слове ЛЕСА основа ЛЕС. Разбор слова как части речи: I. Бумагу. Имя сущ. II.Морфологические признаки. 1.Начальная форма (бумага ). 2.Постоянные признаки: а) нарицательное, б) неодушевленное, в) ж. род, г) 1 склонение. 3.Непостоянные признаки: а)В. падеж, б)ед. число. III.Синтаксическая роль. В предложении является дополнением.