Почеркните главные члены .На клумбе рос куст алых роз.
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Почеркните главные члены .На клумбе рос куст алых роз.
Ответ(ы):
Гость:
Рос-сказуемое кумт-подлежащее
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