Решите уравнение 1) 8x-10,2=6x-2,2 2) 4x-3(x+1)+15=5 3) 5(2x-3)=2(5x-7) 4) 4(4x+6)-30=3(5x-2)+x

Гость: Гость:

№1 8х-10,2=6х-2,2 8х-6х=-2,2+10,2 2х=8 х=8:2 х=4 ответ 4 №2 4х-3(х+1)+15=5 4х-3х+3+15=5 4х-3х=5-3-15 х=-13 ответ -13 №3 5(2х-3)=2(5х-7) 10х-15=10х-14 10х-10х=-14+15 0х=1 дальше не знаю как №4 4(4х+6)-30=3(5х-2)+х 16х+24-30=15х-6+х 16х-15х-х=-6+30-24 0х=0 х=0 ответ 0