В четырех ящиках 92 кг груш. В первом 15 кг, во втором столько же, сколько в третьем,а ?? четвертом на 6 кг больше,чем в первом. Сколько кг груш во втором ящике?
Математика
В четырех ящиках 92 кг груш. В первом 15 кг, во втором столько же, сколько в третьем,а ?? четвертом на 6 кг больше,чем в первом. Сколько кг груш во втором ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+6=21(кг)-в 4 ящике 2)15+21=36(кг)-1 и 4 3)92-36=56(кг)-остается во 2 и 4 ящике 4)56:2=28(кг)-во 2 ящике
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