В четырех ящиках 92 кг груш. В первом 15 кг, во втором столько же, сколько в третьем,а ?? четвертом на 6 кг больше,чем в первом. Сколько кг груш во втором ящике?

Математика

В четырех ящиках 92 кг груш. В первом 15 кг, во втором столько же, сколько в третьем,а ?? четвертом на 6 кг больше,чем в первом. Сколько кг груш во втором ящике?

Автор: Гость