Решите уравнение 1) (х+ 3,8) - 5,4 = 72,85 2) 35,56 - (х + 12,07) = 18,49
Математика
Решите уравнение 1) (х+ 3,8) - 5,4 = 72,85 2) 35,56 - (х + 12,07) = 18,49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х + 3,8) - 5,4 = 72,85 х + 3,8 = 72,85 + 5,4 х + 3,8 = 78,25 х = 78,25 - 3,8 х = 74,45 Ответ : х = 74,45 35,56 - (х + 12,07) = 18,49 х + 12,07 = 35,56 - 18,49 х + 12,07 = 17,07 х = 17,07 - 12,07 х = 5 Ответ : х = 5
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