203*500-x=390 напишите как вы решаете

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203*500-x=390 напишите как вы решаете
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
203*500:101.500 101500-390:101110
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