Решить уравнение Х в квадрате -8х+16=0
Алгебра
Решить уравнение Х в квадрате -8х+16=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-8x+16=0 x²-8x=-16 x²=-8:(-16) 1x=-2 2x=0
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