Решите уравнение 2cos^2х=1+Sinx
Алгебра
Решите уравнение 2cos^2х=1+Sinx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos²x=1+sinx 2(1-sin²x)-sinx-1=0 -2sin²x-sinx+1=0 2sin²x+sinx-1=0 Введём замену переменной. Пусть sinx=y 2y²+y-1=0 D=1-4·2·(-1)=9 √D=3 y1=(-1+3)\4=1\2 y2=(-1-3)\4=-1 Возвращаемся к замене: 1) sinx=1\2 x=π\6+2πk k∈Z x=5π\6+2πk k∈Z 2) sinx=-1 x=-π\2+2πm m∈Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Выпиши из предложения все словосочетания Определи какой частью речи является главное слово в каждом столе
Математика
Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние...