Решите уравнение (2x - 1/8x) : 1/2 = 1/3
Математика
Решите уравнение (2x - 1/8x) : 1/2 = 1/3
Ответ(ы):
Гость:
15/8х=16 15х=8/6 х=8/90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек скольк...
Українська мова
Складіть усно невелике висловлювання (5-7 речень) на одну з тем, використовуючи при??метники різних груп за значенням. ТЕМИ: «Мамина пісня», «Тат...