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Решите уравнение |3x-1|=0
Математика
Решите уравнение |3x-1|=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-1=0 3х=1 х=1/3 вот такое решение
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