Решите уравнение 5+x/6=3
Математика
Решите уравнение 5+x/6=3
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Гость:
Выводишь х за скобки и решай- х(5+6) вроде
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