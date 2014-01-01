Решите уравнение 5х-9=2.3х+1
Алгебра
Решите уравнение 5х-9=2.3х+1
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Гость:
5x-9=2.3x+1 5x-2.3x=1+9 2.7x=10 x~3.7
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