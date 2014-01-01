Спиши отрывок решая орфографические заданчи где не умеешь ставить окошки. в сухом ельнич?к. с мур.в?н.й куч. взл.тел рябчик а п. куч. Как шар.ки п. летет ещё не умерли
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Спиши отрывок решая орфографические заданчи где не умеешь ставить окошки. в сухом ельнич?к. с мур.в?н.й куч. взл.тел рябчик а п. куч. Как шар.ки п. летет ещё не умерли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сухом ельничке с муравьиной кучей взлетел рябчик а по куче Как шарики полетит. Что-то не очень понятно. Вот что у меня вышло.
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