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Решите уравнение: 7х + 30 = 19х - 6
Математика
Решите уравнение: 7х + 30 = 19х - 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+30=19x-6 30+6=19x-7x 36=12x x=36:12 x=3
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