Укр.мова Твір весна. скласти 10 речень о Весне! Помогите!

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На вулиці зовсім весна. Мостові покриті бурим місивом, на якому вже починають позначатися майбутні стежки; даху і тротуари сухі; пол парканами крізь гнилу торішню траву пробивається ніжна, молода зелень. В канавах, весело дзюрчить і пінячись, біжить брудна вода ... трісочки, соломинки, шкаралупа соняшників швидко несуться по воді, кружляють і чіпляються за брудну піну. Куди, куди пливуть ці трісочки? Дуже можливо, що з канави потраплять вони в річку, з річки в море, з моря в океан ...