Решите уравнение 871-(x+157)=385
Алгебра
Решите уравнение 871-(x+157)=385
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871-365-157=Х Х=349 Это просто)
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