Решите уравнение cos4x sin3x+sinx cos3x=1
Алгебра
Решите уравнение cos4x sin3x+sinx cos3x=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos4xsin3x + sin4xcos3x = 1 формула сворачивается sin(4x+3x)=1 sin 7x = 1 sinx=1/7 x=(-1)^n * arcsin(1/7) + Пn, n ∈ Z
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