Решите уравнение ( х - 7)^2=(x+10)^2

Алгебра
Решите уравнение ( х - 7)^2=(x+10)^2
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Гость:
X^2-14x+49=x^2+20x+100 -34x=51 x=-1.5
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