Решите уравнение , предварительно разложив его левую часть на множители : 1) х² - 4 х - 5 = 0; 2) х² + 7х + 12 = 0. пожалуйста помогите .

Алгебра

Решите уравнение , предварительно разложив его левую часть на множители : 1) х² - 4 х - 5 = 0; 2) х² + 7х + 12 = 0. пожалуйста помогите .

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