Решите уравнение , предварительно разложив его левую часть на множители : 1) х² - 4 х - 5 = 0; 2) х² + 7х + 12 = 0. пожалуйста помогите .
Алгебра
Решите уравнение , предварительно разложив его левую часть на множители : 1) х² - 4 х - 5 = 0; 2) х² + 7х + 12 = 0. пожалуйста помогите .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) По теореме Виета х1+х2= 4 х1*х2= -5, значит х1 =5 х2 = -1 2)По теореме Виета х1+х2= -7 х1*х2= 12, значит х1 = -4 х2 = -3
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