Незнайка был поэтом Попробуй ты свои способности в стихосложении тебе представляет возможности в стихах описать свои домашние обязанности напиши марш идущих в магазин или оду чистой посуде Возможно твое творчество поможет осозн...

Обществознание

Незнайка был поэтом Попробуй ты свои способности в стихосложении тебе представляет возможности в стихах описать свои домашние обязанности напиши марш идущих в магазин или оду чистой посуде Возможно твое творчество поможет осознать что многие важные дела Можно сделать не только полезно но веселая

Автор: Гость