Незнайка был поэтом Попробуй ты свои способности в стихосложении тебе представляет возможности в стихах описать свои домашние обязанности напиши марш идущих в магазин или оду чистой посуде Возможно твое творчество поможет осозн...
Обществознание
Незнайка был поэтом Попробуй ты свои способности в стихосложении тебе представляет возможности в стихах описать свои домашние обязанности напиши марш идущих в магазин или оду чистой посуде Возможно твое творчество поможет осознать что многие важные дела Можно сделать не только полезно но веселая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пойми , что ты плохо делаешь , козёл......сам попробуй сочинить , я не поэт....Я единорог
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