Решите уравнение, предварительно упростив его левую часть. 3,9-(5,81-x)=-3целых 3/4

Математика
Решите уравнение, предварительно упростив его левую часть. 3,9-(5,81-x)=-3целых 3/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,9-(5,81-х)=-3 3/4 3,9-5,81+х=-3,75 х-1,91=-3,75 х=-3,75+1,91 х=-(3,75-1,91) х=-1,84.
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