Золотыми лепестками этот цветок походит на солнце. Ночью лепестки опускаются вни??, но ранним утром они уже дрожат. .....
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Золотыми лепестками этот цветок походит на солнце. Ночью лепестки опускаются вни??, но ранним утром они уже дрожат. .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсолнечник, да? Ну если похож на солнце, наверное он.
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