Золотыми лепестками этот цветок походит на солнце. Ночью лепестки опускаются вни??, но ранним утром они уже дрожат. .....

Русский язык
Золотыми лепестками этот цветок походит на солнце. Ночью лепестки опускаются вни??, но ранним утром они уже дрожат. .....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсолнечник, да? Ну если похож на солнце, наверное он.
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