Золотыми лепестками этот цветок походит на солнце. Ночью лепестки опускаются вни??, но ранним утром они уже дрожат. .....

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Золотыми лепестками этот цветок походит на солнце. Ночью лепестки опускаются вни??, но ранним утром они уже дрожат. .....

Автор: Гость