Решите уравнение (распишите пожалуйста): x+x+1/2x+1/4x=100-1 СПАСИБО!

Математика
Решите уравнение (распишите пожалуйста): x+x+1/2x+1/4x=100-1 СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + x + 1/2x + 1/4x = 100 - 1 2x + 2/4 * x + 1/4 * x = 99 2 3/4 * x = 99 x = 99 : 11/4 x = 99 * 4/11 x = 36 Ответ: {36}
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