Найдите значение выражения 4*sin15градусов *сos15градусов(соs в квадрате 15 градусов -sin в квадрате 15 градусов)
Математика
Найдите значение выражения 4*sin15градусов *сos15градусов(соs в квадрате 15 градусов -sin в квадрате 15 градусов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*sin15*cos15(cos²15-sin²15)=2*2sin15cos15*cos2*15=2*sin30*cos30=sin60=√3/2
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