Можете написать все о вирусе рекламированый спам и интересное помогите срочно на??о

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Что такое компьютерный вирус и компьютерный червь? Компьютерный вирус и компьютерный червь — это вредоносные программы, которые способны воспроизводить себя на компьютерах или через компьютерные сети. При этом пользователь не подозревает о заражении своего компьютера. Так как каждая последующая копия вируса или компьютерного червя также способна к самовоспроизведению, заражение распространяется очень быстро. Существует очень много различных типов компьютерных вирусов и компьютерных червей, большинство которых обладают высокой способностью к разрушению.Что такое компьютерный вирус и компьютерный червь? ￼ Компьютерный вирус и компьютерный червь — это вредоносные программы, которые способны воспроизводить себя на компьютерах или через компьютерные сети. При этом пользователь не подозревает о заражении своего компьютера. Так как каждая последующая копия вируса или компьютерного червя также способна к самовоспроизведению, заражение распространяется очень быстро. Существует очень много различных типов компьютерных вирусов и компьютерных червей, большинство которых обладают высокой способностью к разрушению. Что нужно знать о компьютерных вирусах и червях Вредоносное программное обеспечение из подкласса вирусов и червей включает: Email-WormIM-WormIRC-WormNet-WormP2P-WormVirusКомпьютерные черви Большинство известных компьютерных червей распространяется следующими способами: в виде файла, отправленного во вложении в электронном письме;в виде ссылки на интернет - или FTP-ресурсв виде ссылки, переданной через сообщение ICQ или IRчерез пиринговые сети обмена данными P2P (peer-to-peer)некоторые черви распространяются как сетевые пакеты. Они проникают прямо в компьютерную память, затем активируется код червя. Компьютерные черви могут использовать ошибки конфигурации сети (например, чтобы скопировать себя на полностью доступный диск) или бреши в защите операционной системы и приложений. Многие черви распространяют свои копии через сеть несколькими способами. Вирусы Вирусы можно классифицировать в соответствии с тем, каким способом они заражают компьютер: Файловые вирусывирусы загрузочного сектораМакровирусыВирусные скрипты Любая программа данного подкласса вредоносного ПО в качестве дополнительных может иметь и функции троянской программы. Как защититься от компьютерных вирусов и червей Рекомендуется установить антивирус: программное обеспечение для защиты от вредоносных программ на все свои устройства (включая ПК, ноутбуки, компьютеры Mac и смартфоны). Решение для защиты от вредоносных программ должно регулярно обновляться, чтобы защищать от самых последних угроз. Хороший антивирус (такой какАнтивирус Касперского) обнаруживает и предотвращает заражение ПК вирусами и червями, а Kaspersky Internet Security для Android— отличный выбор для защиты смартфонов на базе Android. В «Лаборатории Касперского» созданы продукты для следующих устройств: ПК на базе Windows;компьютеры Mac;смартфоны;планшетов