В чем близки по смыслу пословицы "семь бед - один ответ" и "беда никогда не приходит одна"?
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В чем близки по смыслу пословицы "семь бед - один ответ" и "беда никогда не приходит одна"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пословица - одна из народных форм выражения всем известного закона Мерфи, смысл которого: если случается неприятность, она случается с максимальным ущербом для тебя, в самый неподходящий момент и в наихудшем из возможных вариантов. Закон бутерброда - частный случай закона Мерфи.
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