Неизвестное вещество массой 5 кг нагрели на 10 градусов Цельсия. Для нагревания потребовалось 23 кДж энергии. Какое вещество нагревали?
Физика
Неизвестное вещество массой 5 кг нагрели на 10 градусов Цельсия. Для нагревания потребовалось 23 кДж энергии. Какое вещество нагревали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплоемкость c = 23000/(5*10) = 460 Дж/кг°с Вещество сталь (железо)
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