Что значит охотничьи жаргонизмы

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Жаргонизмы (слова и выражения, входящие в какой-либо социальный диалект, т.е. жаргон) тоже иногда используются в художественной литературе как средство создания комического и как средство отрицательной характеристики персонажа через его речь. Классический образец художественно-стилистического применения жаргонизмов дали И. Ильф и Е. Петров при создании сатирического речевого портрета Эллочки Щукиной романе «Двенадцать стульев». Вчитайтесь в эти строки и проникнитесь сарказмом авторов по отношению к подобным интеллектуально и нравственно убогим людям.Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12000 слов. Словарь негра из племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:1. Хамите.2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность).3. Знаменито.4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т.д.)5. Мрак.6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)8. Не учите меня жить.9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка», – при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка», – как видно, в разговоре с ответственным квартиросъемщиком.)10. Кр-р-расота!11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика одушевленных и неодушевленных предметов.)12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу).13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)14. У вас вся спина белая. (Шутка.)15. Подумаешь.16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.).Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.