Велосипедист выехал из пункта А со скоростью 15 км/ч.Через 3 часа он встретил мотоциклиста, ехавшего 2 часа из пункта В со скоростью 21 км/ч.Чему равно расстояние между пунктами А и В?

Математика

Велосипедист выехал из пункта А со скоростью 15 км/ч.Через 3 часа он встретил мотоциклиста, ехавшего 2 часа из пункта В со скоростью 21 км/ч.Чему равно расстояние между пунктами А и В?

Автор: Гость