Велосипедист выехал из пункта А со скоростью 15 км/ч.Через 3 часа он встретил мотоциклиста, ехавшего 2 часа из пункта В со скоростью 21 км/ч.Чему равно расстояние между пунктами А и В?
Математика
Велосипедист выехал из пункта А со скоростью 15 км/ч.Через 3 часа он встретил мотоциклиста, ехавшего 2 часа из пункта В со скоростью 21 км/ч.Чему равно расстояние между пунктами А и В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*3=45 (км)-проехал путь первый велосипедист 2)21*2=42 (км)-проехал путь другой велосипедист 3)45+42=87 (км)-расстояние между пунктами А и B Ответ:87 км. Серьёзно 10-11 класс?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения 4*sin15градусов *сos15градусов(соs в квадрате 15 градусов -sin в квадрате 15 градусов)
Русский язык
Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-
Физика
Неизвестное вещество массой 5 кг нагрели на 10 градусов Цельсия. Для нагревания потребовалось 23 кДж энергии. Какое вещество нагревали?
География
Карта, на которой показаны все страны мира, называется: климатической, физической, политической, зоогеографической