Запиать величины по убыванию: 2 см; 1 дм; 1 дм 5 см; 20 см; 1 дм 8 см; 1 дм 1 см; 13 см.
Математика
Запиать величины по убыванию: 2 см; 1 дм; 1 дм 5 см; 20 см; 1 дм 8 см; 1 дм 1 см; 13 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 СМ, 1 ДМ 8 СМ, 1 ДМ 5 СМ, 13 СМ, 1 ДМ 1 СМ, 1 ДМ, 2 СМ
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