Решите уравнение (x-0,25) + 3 1/12= 7 1/3
Математика
Решите уравнение (x-0,25) + 3 1/12= 7 1/3
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Гость:
Ответ 1 целая и 3/4 я решил в уме
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