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Решите уравнения 6х-19=-х-10
Математика
Решите уравнения 6х-19=-х-10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-19=-х-10 6х+x=19-10 7x=9 x=9/7 x=1.2/7
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