Решите уровнением (x+1)+x=7 объясняя каждый шаг! Помогите
Математика
Решите уровнением (x+1)+x=7 объясняя каждый шаг! Помогите
Ответ(ы):
Гость:
(х+1) +х = 7 х+1+х = 7 2х +1 = 7 2х = 7-1 2х = 6 х= 6 разделить на 2 х = 3 Проверка: (3+1) +3 = 7 4+3 = 7 7 = 7 Ответ: х = 3
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