Решите все задачи,пожалуйста

Гость: Гость:

1 задача 3 100*3 100*__ = _____ = 20*3 = 60 руб он потратил на пирожки 5 5 60 :10 = 6 шт купил 2 задача 24*2 = 48м ткани израсх на платья 288-48 = 240 м ткани осталось 240:48 = 5 раз В пять раз меньше ткани израсх на платья