ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькояблок было в корзине первоначалне?
Математика
ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькояблок было в корзине первоначалне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 12 +5 = 24 х = 24 + 7 х = 31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
SOS-ОЧЕНЬ НУЖНО! Задание № 1. Укажите особенности политического развития России в ??ачале XX века. 1 2 3 4 5 Задание № 2. Укажите орг...
Математика