ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькояблок было в корзине первоначалне?

Математика
ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькояблок было в корзине первоначалне?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 12 +5 = 24 х = 24 + 7 х = 31
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