ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькояблок было в корзине первоначалне?

Математика

ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькояблок было в корзине первоначалне?

Автор: Гость