Решите задачу: Длина самого большого по протяженности пролива, Мозамбикского, равна примерно 1760 км. Чему будет равна длина этого пролива на карте с масштабом 1 : 25000000?
Математика
Решите задачу: Длина самого большого по протяженности пролива, Мозамбикского, равна примерно 1760 км. Чему будет равна длина этого пролива на карте с масштабом 1 : 25000000?
Ответ(ы):
Гость:
1760км:25000000=7см4мм
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