Решите задачу Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков расстояние между которыми 7 км и встретились через 20 минут Один велосипедист ехал со скоростью 200 метров в минуту Определите скорость второ...
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Решите задачу Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков расстояние между которыми 7 км и встретились через 20 минут Один велосипедист ехал со скоростью 200 метров в минуту Определите скорость второго велосипедиста пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*20=4000 метров проехал один велосепедист7000-4000=3000 км проехал другой велосепедист (7000м=7км)3000:20=150 м/мин скорость другого велосепедист
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