Решите задачу Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков расстояние между которыми 7 км и встретились через 20 минут Один велосипедист ехал со скоростью 200 метров в минуту Определите скорость второ...

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Решите задачу Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков расстояние между которыми 7 км и встретились через 20 минут Один велосипедист ехал со скоростью 200 метров в минуту Определите скорость второго велосипедиста пожалуйста решите

Автор: Гость