Решите задачу Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков расстояние между которыми 7 км и встретились через 20 минут Один велосипедист ехал со скоростью 200 метров в минуту Определите скорость второ...

Русский язык
Решите задачу Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков расстояние между которыми 7 км и встретились через 20 минут Один велосипедист ехал со скоростью 200 метров в минуту Определите скорость второго велосипедиста пожалуйста решите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*20=4000 метров проехал  один велосепедист7000-4000=3000 км проехал другой велосепедист (7000м=7км)3000:20=150 м/мин скорость другого велосепедист

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Назовите произведения,героями которых являются дети.Расскажите об одном из них.
Ответить
Английский язык
1)what does the word microscope consist of and what does it mean? 2)who and from what country was the inventor of a microscope? how did he do it? 3...
Ответить
География
Какие проблемы беспокоят человека в природе ?
Ответить
Литература
Назовите произведения,героями которых являются дети.Расскажите об одном из них.
Ответить
Математика
Выполните деление с остатком 10000 на 3 127 на 100 7978 на 89
Ответить