Решите задачу Хозяйка купила 5, 25 кг риса 1, 5 кг сахара 3, 71 кг гречки Сколько килограммов продуктов куптла Хозяйка ответ округлите до десятых
Математика
Решите задачу Хозяйка купила 5, 25 кг риса 1, 5 кг сахара 3, 71 кг гречки Сколько килограммов продуктов куптла Хозяйка ответ округлите до десятых
Ответ(ы):
Гость:
5,25+1,5+3,71=10,45≈10,5
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