Решите задачу с пояснением и примером . Поясни решение , используя слово "сумма" или "разность". Для задачи поставь вопрос , которые потребует выполнить умножение. Задача Анна купила 6 мотков шерсти, а Ксения купила 3 таки...

Математика
Решите задачу с пояснением и примером . Поясни решение , используя слово "сумма" или "разность". Для задачи поставь вопрос , которые потребует выполнить умножение. Задача Анна купила 6 мотков шерсти, а Ксения купила 3 таких же мотка.Сколько метров шерстяной нити в каждом мотке , если всей нити в мотках 225 м? Если можно фото кинте)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cложим мотки 3+6 = 9 Теперь когда мы знаем их общее кол-во мотков, узнаем сколько в каждой нити мотков 255 : 9 = 85 Ответ : 85 метров шерстяной нити в каждом мотке
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