Решите задачу с пояснением и примером . Поясни решение , используя слово "сумма" или "разность". Для задачи поставь вопрос , которые потребует выполнить умножение. Задача Анна купила 6 мотков шерсти, а Ксения купила 3 таки...

Математика

Решите задачу с пояснением и примером . Поясни решение , используя слово "сумма" или "разность". Для задачи поставь вопрос , которые потребует выполнить умножение. Задача Анна купила 6 мотков шерсти, а Ксения купила 3 таких же мотка.Сколько метров шерстяной нити в каждом мотке , если всей нити в мотках 225 м? Если можно фото кинте)

Автор: Гость