Решите задачу с помощью уравнения: а)настя решила на 5 задач меньше,чем никита.Сколько задач решила настя и сколько решил никита,если вместе они решили 25 задач? б)никита съел в 2 раза меньше конфет,чем ильдар.А вместе они съ...
Математика
Решите задачу с помощью уравнения: а)настя решила на 5 задач меньше,чем никита.Сколько задач решила настя и сколько решил никита,если вместе они решили 25 задач? б)никита съел в 2 раза меньше конфет,чем ильдар.А вместе они съели 54 конфеты.Сколько конфет съел сладкоежка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х- задач решила настя а НИкитах+5 Х+(х+5)=25 2 х=25-5 2 х=20 Х=10 Х+5=10+5=15 Б)х- съел Никита тогда ильдар х+2 Х+ х+2=54 2 х=54-2. 2х=52. Х=26 26+2=28 ильдар
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