Решите задачу с помощью уравнения: а)настя решила на 5 задач меньше,чем никита.Сколько задач решила настя и сколько решил никита,если вместе они решили 25 задач? б)никита съел в 2 раза меньше конфет,чем ильдар.А вместе они съ...

Математика

Решите задачу с помощью уравнения: а)настя решила на 5 задач меньше,чем никита.Сколько задач решила настя и сколько решил никита,если вместе они решили 25 задач? б)никита съел в 2 раза меньше конфет,чем ильдар.А вместе они съели 54 конфеты.Сколько конфет съел сладкоежка?

Автор: Гость