Решите задачу: Вокруг прямоугольной площадки, стороны которой равны 4 м и 5 м, надо сделать дорожку одинаковой ширины так, чтобы площадь площадки вместе с дорожкой была равна 56 м2. Какой ширины должна быть дорожка.

Математика
Решите задачу: Вокруг прямоугольной площадки, стороны которой равны 4 м и 5 м, надо сделать дорожку одинаковой ширины так, чтобы площадь площадки вместе с дорожкой была равна 56 м2. Какой ширины должна быть дорожка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - ширина дорожки. Площадь площадки с дорожкой (4+2х)(5+2х) = 56 4х^2 + 18х + 20 = 56 4х^2 + 18х - 36 = 0 2х^2 + 9х - 18 = 0 х1 = -6 - не подходит х2 = 1,5 (м) Ответ: на 1,5 м  
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