Решите задачу ,выделяя три этапа математического моделирования:Длина прямоуголь??ика составляет 5/6 его ширины .Найдите стороны прямоуголника ,если его площадь равна 120см²

Математика
Решите задачу ,выделяя три этапа математического моделирования:Длина прямоуголь??ика составляет 5/6 его ширины .Найдите стороны прямоуголника ,если его площадь равна 120см²
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина прямоугольника- х, тогда его длина составляет (5:6)х. Поскольку ппощадь прямоугольника-  ширина умножить на длину, то составим уравнение: X × (5÷6)X = 120  см2Из этого,      (5÷6)Х2=120см2 Х2=144см2Х=12см- ширина прямоугольника,  12(5:6)=10см- длина прямоугольника

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