Решите задачу ,выделяя три этапа математического моделирования:Длина прямоуголь??ика составляет 5/6 его ширины .Найдите стороны прямоуголника ,если его площадь равна 120см²
Математика
Решите задачу ,выделяя три этапа математического моделирования:Длина прямоуголь??ика составляет 5/6 его ширины .Найдите стороны прямоуголника ,если его площадь равна 120см²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина прямоугольника- х, тогда его длина составляет (5:6)х. Поскольку ппощадь прямоугольника- ширина умножить на длину, то составим уравнение: X × (5÷6)X = 120 см2Из этого, (5÷6)Х2=120см2 Х2=144см2Х=12см- ширина прямоугольника, 12(5:6)=10см- длина прямоугольника
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