Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу

Математика
Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000:10=3000 это снизили 30000-3000=27000 можно купить
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