Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу
Математика
Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000:10=3000 это снизили 30000-3000=27000 можно купить
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Подбери однокоренные прилагательные к существительным (по 2 слова).Сад,зима,дуб,море,рыба,река.Докажи. что слова однокоренные.Спасибо большое заранее.