Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу

Математика

Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу

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