Решите задачу: За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдет 15км , если скорость течения 0,5 метров в секунду? решите эту задачу вот по этому способу

Физика
Решите задачу: За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдет 15км , если скорость течения 0,5 метров в секунду? решите эту задачу вот по этому способу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15×1000=15000метров 15000÷0,5=30000секунд 30000÷60=500минут
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