Решите задачу: За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдет 15км , если скорость течения 0,5 метров в секунду? решите эту задачу вот по этому способу

Физика

Решите задачу: За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдет 15км , если скорость течения 0,5 метров в секунду? решите эту задачу вот по этому способу

Автор: Гость