Резисторы сопротивлением 10, 20 и 30 Ом соединены последовательно и подключены к ист??чнику постоянного напряжения 60В. Какова мощность тока в каждом из резисторов ? во всей цепи ?

Физика

Резисторы сопротивлением 10, 20 и 30 Ом соединены последовательно и подключены к ист??чнику постоянного напряжения 60В. Какова мощность тока в каждом из резисторов ? во всей цепи ?

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