Robinson crusoe is the main character of a famous novel by daniel defoe an 18th(помогите перевести текст)
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Robinson crusoe is the main character of a famous novel by daniel defoe an 18th(помогите перевести текст)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Робинзон Крузо-главный герой знаменитого романа Даниэля Дефо 18-го
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