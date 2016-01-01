Родина-это счастье? помогите пожалуйста!

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Родина-это счастье? помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина - это дом, где мы живем, это город, где мы родились. Родина - это все то, что нас окружает вокруг: близкие и родные люди, друзья. знакомые, одноклассники, даже прохожие на улицах города, это дороги, по которым мы ходим, деревья и т.д. Ну, и конечно же, родина - это страна, в которой ты прежде всего родился. Даже если по каким-либо обстоятельствам тебе пришлось уехать со своей родины, то каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, нужно помнить, что Россия - это наша родина, которую мы будем всегда помнить, защищать, любить и возвращаться туда снова и снова...
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